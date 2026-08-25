На данном этапе с Бурчуладзе и Мхеидзе никакие переговоры о процессуальном соглашении не ведутся -прокурор

25.08.2026 16:44





На данном этапе с Джуаншером Бурчуладзе и Василом Мхеидзе никаких переговоров о процессуальном соглашении не ведётся, - заявила журналистам прокурор Анна Лекиашвили, говоря о бывшем министре обороны Джуаншере Бурчуладзе и его родственнике Василе Мхеидзе.



По словам прокурора, в отношении Джуаншера Бурчуладзе и других лиц, осуждённых по уголовному делу, на сегодняшний день в Тбилисском апелляционном суде с их стороны к стороне обвинения никаких заявлений не зафиксировано.



«Относительно заявлений, которые были представлены в суде первой инстанции, ответы были даны в суде первой же инстанции. На данном этапе никаких переговоров о процессуальном соглашении с данными осуждёнными не ведётся.



Что касается практики, касающейся процессуального соглашения, когда обвиняемый или осуждённый обращается к прокуратуре по поводу процессуального соглашения, мы всегда рассматриваем и принимаем решение с учётом различных обстоятельств, в том числе это возмещение ущерба, признание и т. д.



Поскольку на сегодняшний день переговоры не ведутся, я не могу предоставить информацию о том, чего следует ожидать в этом отношении», - заявила Анна Лекиашвили.





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