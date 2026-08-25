Датунашвили: Бидзина Иванишвили герметично запирается в Грузии

25.08.2026 18:26





Бидзина Иванишвили герметично запирается в Грузии - запер страну как собственный огород и делает в этом огороде всё, что хочет, - так один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Тазо Датунашвили отреагировал на информацию, согласно которой активы «Фонда соинвестирования» были переоформлены с компании, существующей на Каймановых островах, на имя Екатерины Хведелидзе.



По словам Датунашвили, это транзакция, в результате которой выгоду получают только Бидзина Иванишвили и его семья.



«Транзакция, о которой идёт речь, подтверждает линию полного изоляционизма. Бидзина Иванишвили герметично закрывается в Грузии. Всё имущество, картины и теперь последнее имущество, которое было зарегистрировано в офшорных зонах под британской юрисдикцией, забрал в Грузию. Всё это подтверждает, что он сам опасается британских санкций. Соответственно, он освобождает оттуда собственность.



Кроме того, закон, который в своё время был принят вместе с «русским законом», действует только для Иванишвили. Это закон лично Иванишвили, составленный под него и его семью. Он ввёз в Грузию столько имущества таким образом, что бюджет получил нулевую выгоду. Он надеется, что запер страну как собственный огород и в этом огороде будет делать всё, что захочет - хранить золото в национальном хранилище, выроет подземелье и будет хранить там картины, разместит всё своё имущество в Грузии. Все должны понимать, что ввоз имущества не означает, что кто-то или грузинское государство получает какое-то благо, кроме лично Бидзины Иванишвили. Это транзакция, в результате которой выгоду получает только Бидзина Иванишвили», - заявил Тазо Датунашвили.





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