Гарибашвили: Я больше не намерен участвовать в этом политическом фарсе

25.08.2026 19:06





«Я больше не намерен участвовать в этом постыдном и оскорбительном для нашей страны политическом фарсе. Соответственно, я также не буду участвовать в судебном процессе», — написал бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети.



Как пишет Гарибашвили, его интересы будут представлять и защищать только его адвокаты.



«Вчера власти сами подтвердили подлинность опубликованного мной на прошлой неделе письма. Я хочу ещё раз сказать обществу, что сделал всё возможное и приложил максимум усилий, чтобы избежать этого процесса, однако оказался перед лицом жестокой реальности.



Это беспощадная политическая борьба, несправедливость и зло, направленные против меня. Я больше не намерен участвовать в этом постыдном и оскорбительном для нашей страны политическом фарсе. Соответственно, я также не буду участвовать в судебном процессе. Мои интересы будут представлять и защищать только мои адвокаты.



При этом заявляю, что своим решением я никого не оскорбляю — ни прокуроров, ни судей. Просто, поскольку это политический процесс и я знаю, как и кем управляется политический процесс в системе, я не вижу смысла ходить на судебные заседания и участвовать в политическом фарсе. Я больше не участвую в вашем спектакле! Меня также больше не интересует, что вы заставите написать обо мне того или иного заключённого/заложника с помощью применяемых вами методов психологического и морального давления и какие обвинения мне предъявите.



То, что должно было произойти, уже произошло. Поэтому мой единственный путь и оружие в борьбе — это моя правда. Я намерен публично обратиться к обществу и рассказать ему свою правду. Пусть народ рассудит!» — пишет Ираклий Гарибашвили.



24 августа прокуратура предъявила Ираклию Гарибашвили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере.



Предварительное судебное заседание по делу Ираклия Гарибашвили состоится 19 октября в 11:00.





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