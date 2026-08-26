Посол Германии в Грузии Барбара Фосс вручила копии верительных грамот представителю МИД Грузии

26.08.2026 17:53





Новый посол Федеративной Республики Германия в Грузии Барбара Фосс передала копии верительных грамот директору Департамента дипломатического протокола Министерства иностранных дел Грузии Зурабу Дарчиашвили.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, на встрече, состоявшейся в рамках церемонии передачи копий верительных грамот, стороны подчеркнули важность существующих отношений между Грузией и Германией и подтвердили готовность к их дальнейшему углублению.



Зураб Дарчиашвили поздравил посла с назначением на должность и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.





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