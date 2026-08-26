Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Германии в Грузии Барбара Фосс вручила копии верительных грамот представителю МИД Грузии


26.08.2026   17:53


Новый посол Федеративной Республики Германия в Грузии Барбара Фосс передала копии верительных грамот директору Департамента дипломатического протокола Министерства иностранных дел Грузии Зурабу Дарчиашвили.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, на встрече, состоявшейся в рамках церемонии передачи копий верительных грамот, стороны подчеркнули важность существующих отношений между Грузией и Германией и подтвердили готовность к их дальнейшему углублению.

Зураб Дарчиашвили поздравил посла с назначением на должность и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна