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У Специальной пенитенциарной службы прошла акция в поддержку заключенного Гиорги Давитадзе
06.10.2026 15:39
У Специальной пенитенциарной службы прошла акция в поддержку заключенного Гиорги Давитадзе, который заявил о сексуальном насилии со стороны конвоиров.
Семья требует освободить от должностей гендиректора Специальной пенитенциарной службы Гиорги Патаридзе и директора Руставской тюрьмы №6 Шоту Трапаидзе.
Кроме того, семья требует привлечь к ответственности всех лиц, которых заключённый Давитадзе обвиняет в предполагаемом сексуальном насилии.
Члены семьи и участники акции прошли шествием от здания Специальной пенитенциарной службы к зданию Общественного вещателя. Они требуют предоставить им прямой эфир.
лен партии «Akhali», адвокат Марика Аревадзе пишет, что посетила в Руставской тюрьме №6 заключённых Сабу Схвитаридзе и Гиорги Давитадзе.
По её словам, после продолжительного личного разговора с Давитадзе у неё не осталось сомнений в достоверности его рассказа. Адвокат также сообщила, что заключённые объявили голодовку и требуют отстранить от работы всех конвоиров, запечатлённых на видео.
Аревадзе призвала омбудсмена незамедлительно посетить всех заключённых, объявивших голодовку.
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