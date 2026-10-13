Правительство приступает к изучению цен и по пестицидам и агрохимическим средствам

13.10.2026 15:33





Правительство приступает к изучению цен также в направлении пестицидов и агрохимических средств.



Как заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, этот вопрос особенно важен для фермеров, поскольку цена и доступность пестицидов напрямую отражаются на себестоимости сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности фермеров и ценах на продовольственные продукты.



По его словам, в Грузии отмечаются как высокие цены на пестициды, так и практика их избыточного применения, и в обоих направлениях существуют серьёзные вызовы.



«Как вам известно, мы начали углублённое изучение цен в таких важных сферах, как продукты питания, медикаменты и топливо. Аналогичный процесс мы начинаем и в отношении пестицидов и агрохимических средств.



По нашей оценке, в Грузии наблюдаются как высокие цены на пестициды, так и практика их чрезмерного применения. В обоих направлениях существуют серьёзные проблемы, и Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства на основе консультаций с фермерами и специалистами отрасли в ближайшем будущем создаст справедливую систему. Это наша цель и задача — обеспечить населению доступные цены на пестициды.



Хочу поблагодарить министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства за уже проделанную работу. Это очень серьёзный и важный вызов, и я уверен, что в этом направлении мы получим ощутимые результаты», - заявил премьер-министр.





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