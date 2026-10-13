Махашвили: Грузия всегда была и будет готова к диалогу на основе взаимного уважения

13.10.2026 15:35





»Сегодня брюссельская бюрократия плывёт против течения, в ущерб интересам большинства государств — членов Евросоюза», – заявил председатель комитета парламента Грузии по европейской интеграции Леван Махашвили на пленарном заседании.



«Как никогда прежде, сегодня настало время диалога, а не изоляции. В январе, апреле, июле и ноябре Грузия будет там же, где и все ответственные партнёры, — за столом переговоров. Грузия всегда была и будет готова к диалогу на основе взаимного уважения. Надеюсь, что вскоре за этим же столом появятся и представители самого Евросоюза», — отметил Махашвили.



По его словам, Брюссель должен определить, действительно ли он поддерживает европейскую интеграцию Грузии или ожидает от страны политического подчинения. Как заявил Махашвили, подход Евросоюза к Грузии с самого начала был ошибочным, несправедливым и наносящим ущерб, поэтому его необходимо изменить.



Леван Махашвили также рассказал о процессах, происходящих в Европарламенте, и отметил, что тот должен отказаться от конфронтационного подхода и уважать суверенитет Грузии и волю её народа.



«Европарламент должен прекратить использовать язык конфронтации и отказаться от неоправданного, несоразмерного и неспровоцированного вмешательства во внутренние дела Грузии. Он должен уважать суверенитет Грузии и волю её народа, выраженную на парламентских выборах. После этого мы сможем сесть с ними за стол переговоров на основе взаимного уважения», — заявил Леван Махашвили.





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