От площади Марджанишвили к парламенту направляется протестный марш
12.01.2026 22:06
Граждане проводят протестное шествие с требованием освобождения главы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.
Марш начался на территории у станции метро «Марджанишвили». «Свобода Мзии, свобода узникам режима!» - скандируют граждане.
Участники акции направляются к парламенту, где уже более года в непрерывном режиме проводится акция протеста.
Сегодня ровно год со дня задержания журналистки Мзии Амаглобели. 6 августа она была приговорен к 2 годам тюремного заключения. Она была осуждена по статье 353-й, часть 1-я УК Грузии – оказание сопротивления, угрозы или применение насилия в отношении представителя охраны общественного порядка или иной ветви власти.
