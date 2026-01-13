Правозащитная организация «Rights Georgia» вынуждена прекратить свою деятельность

Одна из самых уважаемых правозащитных неправительственных организаций "Rights Georgia / უფლებები საქართველო" (ранее НПО «42-я статья Конституции») заявляет, что впервые за 29-летнюю историю своего существования столкнулась с фактом принудительной приостановки деятельности в результате усилий властей.



Несмотря на это, организация заявляет, что ее юристы на добровольной (прим. ред. - по факту волонтерской) основе продолжат оказывать бесплатные юридические консультации и, в исключительных случаях, юридическое представительство.



"Исходя из сложившейся ситуации, мы должны были сделать заявление о том, что с 1 января 2026 года "Rights Georgia" после 29 лет прекращает свою деятельность — прекращает представительство по текущим 200 делам жертв насилия и фемицида в местных и международных судах; оставляет без присмотра около 500 дел, отправленных в ЕСПЧ, в том числе дела пострадавших от августовской войны; больше не будет участвовать в рассмотрении исков, поданных в Конституционный суд, не сможет ежедневно оказывать бесплатные консультации и помощь десяткам граждан, находящихся в крайней нужде, у которых еще осталась надежда найти справедливость. Но мы не смогли этого сделать. Мы решили не предавать свою мораль, профессию и, главное, людей, которые в нас нуждаются. Поэтому с 12 января 2026 года юристы "Rights Georgia" на полностью добровольных началах продолжат оказывать бесплатные юридические консультации и, в исключительных случаях, юридическую помощь и представительство", — говорится в заявлении.



Желающие получить бесплатную юридическую консультацию могут связаться с "Rights Georgia" по горячей линии: +995 577 541 655 или написать в Facebook, а во вторник и четверг с 11:00 до 16:00 прийти на личные консультации в офис «Rights Georgia»" (Тбилиси, ул. А. Гахокидзе, 11а).



«Rights Georgia» (в прошлом «42-я статья Конституции») — неправительственная, аполитичная, правозащитная организация, основанная 12 сентября 1997 года.



Напомним, что "Грузинская мечта" приняла целый ряд репрессивных законов, которые ограничивают неправительственные организации в получении финансирования из-за рубежа и, соответственно, в деятельности.





