Адвокаты Алеко Элисашвили обвиняют Пенитенциарную службу в дискредитации политика

14.01.2026 11:01





Адвокаты задержанного оппозиционного политика Алеко Элисашвили называют заявления Пенитенциарной службы попыткой его дискредитации и уводом дела в неверном направлении. Ранее, на судебном процессе Элисашвили подчеркнул, что после задержания стал жертвой бесчеловечного обращения.



Его несколько часов держали в туго затянутых наручниках за спиной, из-за чего у него пошла кровь и образовались раны на руках, следы которых сохраняются до сих пор. При этом, отмечают защитники, никто из причастных сотрудников полиции до настоящего времени не привлечён к ответственности.



Адвокаты считают, что ненадлежащее и незаконное обращение со стороны государства, а также распространение недостоверной информации усиливают ощущение, что Элисашвили является жертвой продолжающегося политического преследования. Они призывают Пенитенциарную службу воздержаться от распространения непроверенной информации в отношении заключённого, которому запрещён контакт с внешним миром.



Адвокаты указывают, что служба без объяснений отказалась перевести Элисашвили из учреждения №6 в менее строгие учреждения, где содержатся другие обвиняемые политики. Кроме того, по решению прокурора ему запрещены телефонные разговоры.



В Пенитенциарной службе Грузии, между тем, заявляют, что утверждения Элисашвили о непредоставлении предметов личной гигиены не соответствуют действительности, и подчёркивают, что он содержится в учреждении №6 с полным соблюдением законодательства и пользуется всеми предусмотренными правами.



