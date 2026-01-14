Грузия выступит на Евровидении-2026 под номером 12

14.01.2026 11:44





Утвержден состав стран-участниц полуфиналов 70-го конкурса песни «Евровидение». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.



Напомним, что «Евровидение-2026» пройдет в Вене. В конкурсе примут участие 35 стран. Точный порядок выступлений в обоих полуфиналах будет определен в конце марта.



Кто представит на конкурсе Грузию, пока неизвестно. Обычно грузинского представителя выбирает через конкурс или без него Общественный вещатель Грузии. Пока он свои планы не озвучили.



Однако есть слухи, что страну в этом году может представить группа Bzikebi. Это юные победители конкурса песни «Детское Евровидение — 2008».



В декабре они успешно выступили в рамках шоу Детского Евровидения в Тбилиси и с тех пор активно мусируется ифнормация о том, что ребята поедут и на взрослое Евровидение.



В прошлом году Грузию на конкурсе представляла Мариам Шенгелия, но в финал не прошла. А так дебют страны на конкурсе песни «Евровидение» состоялся ещё в 2007 году.



Евровидение-2026 пройдёт 12, 14 и 16 мая 2026 года в «Винер Штадтхалле» в Вене, Австрия, после победы певца JJ с песней «Wasted Love» на конкурсе 2025 года, проходившем в Базеле, Швейцария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





