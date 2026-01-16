Сборная Грузии по водному поло победила Словению на чемпионате Европы

В столице Сербии Белграде проходит чемпионат Европы по водному поло. Сборная Грузии провела заключительный матч группового этапа против команды Словении. Из группы выходили три команды, и именно Словения и Грузия боролись за третье проходное место.



Грузинские ватерполисты уверенно провели встречу и одержали победу со счётом 22:11. После первого тайма счёт был равным — 8:8. В третьем периоде наша команда выиграла 6:2, и именно тогда исход матча был решён.



На втором этапе будут сформированы две группы, из которых четыре лучшие команды составят полуфинальные пары. Сборная Грузии ближайший матч проведёт 17 января против Италии. Прямую трансляцию встречи предложит Первый канал Грузии.





