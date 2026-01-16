Метелкина и Берулава принесли Грузии золото на чемпионате Европы по фигурному катанию

16.01.2026 10:52





Выступающие за Грузию фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали чемпионами Европы на проходящем в Шеффилде (Англия) чемпионате Европы.



По сумме короткой и произвольной программ они набрали 215,76 балла (85,96+129,80).​



Второе место заняли представляющие Германию Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (203,87 балла). Тройку замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (202,56 балла).



Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава выступают за Грузию с 2022 года. Они являются двукратными чемпионами мира среди юниоров (2024 и 2025 годы). На взрослом уровне их успехи также заметны: на чемпионате Европы 2024 года Метелкина и Берулава завоевали серебро, а в 2025 году стали бронзовыми призерами европейского первенства в зачете спортивных пар.



Кроме того, в сезоне 2024-2025 Метелкина и Берулава добились значительных успехов на этапах серии Гран-при, включая победу на турнире NHK Trophy в Токио.



Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





