Грузия представлена на зимних Олимпийских играх в Италии восьмью спортсменами
05.02.2026 13:33
На XXV Зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо, Грузия будет представлена восьмью спортсменами в двух дисциплинах — фигурном катании и горнолыжном спорте, сообщили в Национальном олимпийском комитете.
Церемония открытия состоится 6 февраля на Олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Знаменосцами грузинской делегации станут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис. На церемонии закрытия, которая пройдет в Кортина-д’Ампеццо, национальный флаг понесут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.
Грузинскую делегацию на Играх возглавит президент Олимпийского комитета и олимпийский чемпион Лери Хабелов, а главой миссии в Олимпийской деревне станет президент федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани.
Состав команды:
Лука Берулава – фигурное катание
Анастасия Метелкина – фигурное катание
Ника Эгадзе – фигурное катание
Анастасия Губанова – фигурное катание
Диана Дэвис – фигурное катание
Глеб Смолкин – фигурное катание
Нино Циклаури – горнолыжный спорт
Лука Бучукури – горнолыжный спорт
На церемонии открытия будет присутствовать президент Михаила Кавелашвили. Его пресс-служба сообщила, что президент уже отбыл с рабочим визитом в Милан вместе с супругой Тамар Багратион и сопровождающей делегацией. В рамках поездки он примет участие в церемонии открытия, встретится с членами национальной делегации и поддержит грузинских спортсменов на командных соревнованиях по фигурному катанию.
