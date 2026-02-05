Грузия представлена на зимних Олимпийских играх в Италии восьмью спортсменами

На XXV Зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо, Грузия будет представлена восьмью спортсменами в двух дисциплинах — фигурном катании и горнолыжном спорте, сообщили в Национальном олимпийском комитете.



Церемония открытия состоится 6 февраля на Олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Знаменосцами грузинской делегации станут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис. На церемонии закрытия, которая пройдет в Кортина-д’Ампеццо, национальный флаг понесут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.



Грузинскую делегацию на Играх возглавит президент Олимпийского комитета и олимпийский чемпион Лери Хабелов, а главой миссии в Олимпийской деревне станет президент федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани.



Состав команды:



Лука Берулава – фигурное катание

Анастасия Метелкина – фигурное катание

Ника Эгадзе – фигурное катание

Анастасия Губанова – фигурное катание

Диана Дэвис – фигурное катание

Глеб Смолкин – фигурное катание

Нино Циклаури – горнолыжный спорт

Лука Бучукури – горнолыжный спорт

На церемонии открытия будет присутствовать президент Михаила Кавелашвили. Его пресс-служба сообщила, что президент уже отбыл с рабочим визитом в Милан вместе с супругой Тамар Багратион и сопровождающей делегацией. В рамках поездки он примет участие в церемонии открытия, встретится с членами национальной делегации и поддержит грузинских спортсменов на командных соревнованиях по фигурному катанию.



