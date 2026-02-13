|
В 2026-2027 учебном году ТГУ сможет принять 6650 студентов, ГТУ - 3880, а Университет Илии - 300
13.02.2026 14:41
В 2026-2027 учебном году общее число студентов, которые будут приняты на программы, существующие в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, определено в 6650.
В следующем учебном году на программы в Грузинском техническом университете будет предусмотрено 3880 мест, а Университет Илии сможет принять на существующие в вузе программы в общей сложности 300 студентов.
Соответствующий документ о количестве студентов, которые должны быть приняты на программы в государственных университетах, и о распределении квот в вузах премьер-министр издал вчера.
Согласно постановлению, количество студентов, принимаемых на программы бакалавриата и одноступенчатые образовательные программы в масштабе страны, определено в 21 300. Что касается программ магистратуры, то, согласно документу, количество мест для приема составит 3 233, из которых 1 013 предназначены для ТГУ, 660 - для программ ГТУ и 60 - для Университета Илии.
