Родственники умершей после операции пациентки устроили погром в тбилисской клинике

06.03.2026 17:35





Родственники 23-летней женщины, скончавшейся после эндоскопической операции по удалению камней из мочевого пузыря, устроили погром в Национальном центре урологии Тбилиси. Об этом сообщает TV Pirveli.



Около десятка человек с утра собрались в здании клиники, требуя привлечь к ответственности врача, проводившего процедуру. Они разбили окна в регистратуре, пытались повредить медицинское оборудование и вступили в потасовку с персоналом. На место были направлены несколько экипажей патрульной полиции.



«Пусть придут и ответят, как они убили ребенка. Сначала нам сказали, что все нормально. Ей провели операцию, на следующий день позвонили, сказали, что все в порядке, а в 4 часа сообщили, что ей очень плохо и перевели в другую больницу… Она пришла сюда своими ногами, ей сделали операцию, а на следующий день ребенок умер», – рассказала родственница пациентки.



Семья говорит, что перед операцией женщине провели все необходимые анализы, и врачи не выявили потенциальных рисков. Родственники полагают, что причиной смерти стала халатность медиков.



Менеджер клиники Амброси Пертия сообщил, что по факту они проводят внутреннюю проверку. По его словам, после операции у пациентки развился гемолитический синдром состояние, при котором слишком быстро разрушаются красные кровяные клетки, из-за чего организм не получает достаточно кислорода, а почки и печень начинают страдать. Для подготовки заключения о причинах подобного осложнения центр обратился в Национальное бюро судмедэкспертизы имени Самхараули.



«23-летней женщине была проведена эндоскопическая операция по удалению камней из мочевого пузыря, выполненная ведущим специалистом нашего центра, заведующим отделением мочекаменной болезни Александром Уймаджуридзе. Такие операции проводятся не менее 400 раз в год, в тот день было выполнено три, – говорит Пертия. –Точная причина этого крайне редкого осложнения пока не установлена. Мы не снимаем с себя ответственности и ждем заключения специалиста».



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





