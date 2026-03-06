|
В Зугдиди учителя физкультуры приговорили к 11 годам тюрьмы за домогательства к школьницам
06.03.2026 17:39
Зугдидский районный суд приговорил к 11 годам тюрьмы учителя физкультуры, признав его виновным в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним школьницам. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.
По данным следствия, обвиняемый работал учителем физкультуры в одной из государственных школ муниципалитета Зугдиди. Пользуясь своим положением, в 2024-2025 годах он совершил развратные действия в отношении пяти учениц, не достигших 14 и 16 лет.
Учителя задержали 12 июня 2025 года. Ему предъявили обвинения по статье 141 УК Грузии, предусматривающей ответственность за развратные действия без насилия в отношении заведомо несовершеннолетних с использованием доверия, авторитета или влияния. Речь идет о восьми эпизодах преступления.
Суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал мужчину виновным по всем предъявленным обвинениям.
