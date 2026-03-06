Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Зугдиди учителя физкультуры приговорили к 11 годам тюрьмы за домогательства к школьницам


06.03.2026   17:39


Зугдидский районный суд приговорил к 11 годам тюрьмы учителя физкультуры, признав его виновным в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним школьницам. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

По данным следствия, обвиняемый работал учителем физкультуры в одной из государственных школ муниципалитета Зугдиди. Пользуясь своим положением, в 2024-2025 годах он совершил развратные действия в отношении пяти учениц, не достигших 14 и 16 лет.

Учителя задержали 12 июня 2025 года. Ему предъявили обвинения по статье 141 УК Грузии, предусматривающей ответственность за развратные действия без насилия в отношении заведомо несовершеннолетних с использованием доверия, авторитета или влияния. Речь идет о восьми эпизодах преступления.

Суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал мужчину виновным по всем предъявленным обвинениям.


