В Зугдиди учителя физкультуры приговорили к 11 годам тюрьмы за домогательства к школьницам

06.03.2026





Зугдидский районный суд приговорил к 11 годам тюрьмы учителя физкультуры, признав его виновным в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним школьницам. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.



По данным следствия, обвиняемый работал учителем физкультуры в одной из государственных школ муниципалитета Зугдиди. Пользуясь своим положением, в 2024-2025 годах он совершил развратные действия в отношении пяти учениц, не достигших 14 и 16 лет.



Учителя задержали 12 июня 2025 года. Ему предъявили обвинения по статье 141 УК Грузии, предусматривающей ответственность за развратные действия без насилия в отношении заведомо несовершеннолетних с использованием доверия, авторитета или влияния. Речь идет о восьми эпизодах преступления.



Суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал мужчину виновным по всем предъявленным обвинениям.



Источник: Новости - Грузия

