Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лесничим Аджарии передали внедорожники для работы в труднодоступных районах


06.03.2026   18:41


Министр сельского хозяйства Аджарии Денис Салуквадзе передал главным лесничим пяти административных подразделений Лесного агентства Аджарии и службе управления лесами автомобили повышенной проходимости.

По словам министра, обновление технических ресурсов позволит значительно улучшить процессы охраны, управления и мониторинга лесов, особенно в труднодоступных районах. Новые автомобили помогут лесничим оперативно реагировать на природные вызовы и эффективнее выполнять мероприятия по управлению лесными ресурсами.

В церемонии передачи автомобилей также приняли участие первый заместитель министра Гиорги Панцхава, руководитель управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии Джамбул Накашидзе, а также руководство Лесного агентства Аджарии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна