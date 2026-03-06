|
Лесничим Аджарии передали внедорожники для работы в труднодоступных районах
06.03.2026 18:41
Министр сельского хозяйства Аджарии Денис Салуквадзе передал главным лесничим пяти административных подразделений Лесного агентства Аджарии и службе управления лесами автомобили повышенной проходимости.
По словам министра, обновление технических ресурсов позволит значительно улучшить процессы охраны, управления и мониторинга лесов, особенно в труднодоступных районах. Новые автомобили помогут лесничим оперативно реагировать на природные вызовы и эффективнее выполнять мероприятия по управлению лесными ресурсами.
В церемонии передачи автомобилей также приняли участие первый заместитель министра Гиорги Панцхава, руководитель управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии Джамбул Накашидзе, а также руководство Лесного агентства Аджарии.