Илья Топурия станет главной фигурой турнира UFC в Белом доме
08.03.2026 18:36
Илья Топурия станет хедлайнером крупнейшего в истории UFC турнира. 15 июня грузинский боец встретится с американцем Джастином Гейджем в бою за пояс чемпиона в легком весе в Белом доме в Вашингтоне, сообщает организация.
Турнир, получивший название UFC Freedom 250, будет посвящен 250-летию независимости США. Турнир будет состоять из шести боев, и бой Топурия-Гейджи станет последним.
29-летний Илья Топурия — двукратный чемпион UFC. В феврале 2024 года он победил Александра Волкановского в бою за пояс чемпиона в наилегчайшем весе (66 кг). А в июне 2025 года грузинский боец стал чемпионом в легком весе (70 кг), победив бразильца Чарльза Оливейру. Что касается 37-летнего Джастина Гейджи, то в настоящее время он владеет временным поясом чемпиона дивизиона.
В Вашингтоне, на территории Белого дома, Топурия впервые попытается защитить свой чемпионский пояс в легком весе. До сих пор он не потерпел ни одного поражения в смешанных боях, одержав 17 побед.
