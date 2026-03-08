Илья Топурия станет главной фигурой турнира UFC в Белом доме

08.03.2026 18:36





Илья Топурия станет хедлайнером крупнейшего в истории UFC турнира. 15 июня грузинский боец ​​встретится с американцем Джастином Гейджем в бою за пояс чемпиона в легком весе в Белом доме в Вашингтоне, сообщает организация.



Турнир, получивший название UFC Freedom 250, будет посвящен 250-летию независимости США. Турнир будет состоять из шести боев, и бой Топурия-Гейджи станет последним.



29-летний Илья Топурия — двукратный чемпион UFC. В феврале 2024 года он победил Александра Волкановского в бою за пояс чемпиона в наилегчайшем весе (66 кг). А в июне 2025 года грузинский боец стал чемпионом в легком весе (70 кг), победив бразильца Чарльза Оливейру. Что касается 37-летнего Джастина Гейджи, то в настоящее время он владеет временным поясом чемпиона дивизиона.



В Вашингтоне, на территории Белого дома, Топурия впервые попытается защитить свой чемпионский пояс в легком весе. До сих пор он не потерпел ни одного поражения в смешанных боях, одержав 17 побед.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





