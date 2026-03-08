8 марта у женской тюрьмы в Рустави прошла акция солидарности

Акция солидарности прошла у женской тюрьмы в Рустави. Участники подчеркнули, что женщины-заключенные сидят в тюрьме по политическим мотивам и заявили, что это — дело рук «режима» «Грузинской мечты».



В Международный женский день 8 марта участники выразили свою поддержку основательнице Batumelebi Мзии Амаглобели, российской гражданской активистке Анастасии Зиновкиной, лидеру «Дроа!» Элене Хоштария и другим женщинам-заключенным.



В ходе выступлений было акцентировано, что женщины Грузии борются во имя процветания родины, детей и будущего.





«Бодрости и свободы — узникам совести!», — заявила одна из выступающих участниц акции солидарности.



Женщины-активистки пришли с плакатами в руках. На одном из них — надпись: «Женщины против режима», «Арестована за перекрытие дороги», «Поздравляем, свободные женщины мира: Мзия, Элене, Нана, Анастасия, Тамар!».



Источник: SOVA

