8 марта у женской тюрьмы в Рустави прошла акция солидарности
08.03.2026 18:44
Акция солидарности прошла у женской тюрьмы в Рустави. Участники подчеркнули, что женщины-заключенные сидят в тюрьме по политическим мотивам и заявили, что это — дело рук «режима» «Грузинской мечты».
В Международный женский день 8 марта участники выразили свою поддержку основательнице Batumelebi Мзии Амаглобели, российской гражданской активистке Анастасии Зиновкиной, лидеру «Дроа!» Элене Хоштария и другим женщинам-заключенным.
В ходе выступлений было акцентировано, что женщины Грузии борются во имя процветания родины, детей и будущего.
«Бодрости и свободы — узникам совести!», — заявила одна из выступающих участниц акции солидарности.
Женщины-активистки пришли с плакатами в руках. На одном из них — надпись: «Женщины против режима», «Арестована за перекрытие дороги», «Поздравляем, свободные женщины мира: Мзия, Элене, Нана, Анастасия, Тамар!».
