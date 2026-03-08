Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

8 марта у женской тюрьмы в Рустави прошла акция солидарности


08.03.2026   18:44


Акция солидарности прошла у женской тюрьмы в Рустави. Участники подчеркнули, что женщины-заключенные сидят в тюрьме по политическим мотивам и заявили, что это — дело рук «режима» «Грузинской мечты».

В Международный женский день 8 марта участники выразили свою поддержку основательнице Batumelebi Мзии Амаглобели, российской гражданской активистке Анастасии Зиновкиной, лидеру «Дроа!» Элене Хоштария и другим женщинам-заключенным.

В ходе выступлений было акцентировано, что женщины Грузии борются во имя процветания родины, детей и будущего.


«Бодрости и свободы — узникам совести!», — заявила одна из выступающих участниц акции солидарности.

Женщины-активистки пришли с плакатами в руках. На одном из них — надпись: «Женщины против режима», «Арестована за перекрытие дороги», «Поздравляем, свободные женщины мира: Мзия, Элене, Нана, Анастасия, Тамар!».


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна