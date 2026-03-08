|
В Кутаиси отметили «День дворника»
08.03.2026 19:20
В муниципалитете Кутаиси отметили «День дворника». С профессиональным праздником сотрудников муниципального предприятия «Специальные сервисы» поздравили мэр города Давид Эремеишвили, председатель сакребуло Гиорги Чигвариа, делегат Кутаиси в парламенте Грузии Заза Ломинадзе, первый заместитель государственного уполномоченного в Имерети Мамука Химшиашвили, а также другие представители местных властей.
По случаю праздника предприятие «Спецсервисы» назвало победителей в нескольких номинациях:
звание «Дворник года» получили Мадона Гветадзе и Ражден Хундадзе;
«Лучшим водителем года» признан Заза Вашакмадзе;
«Лучшим техническим сотрудником года» стал Илиа Ломидзе;
самым молодым сотрудником компании оказался Шалва Лешкашели.
Администрация предприятия вручила сотрудникам памятные подарки.
