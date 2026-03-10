100 представителей Грузии участвуют во Всемирном конгрессе гинекологической эндокринологии в Риме

В столице Италии Риме проходит 40-й юбилейный Всемирный конгресс Международного общества гинекологической эндокринологии. На этом крупном медицинском форуме Грузию представляет беспрецедентно большая делегация из 100 человек. В рамках конгресса Грузинская онкологическая ассоциация по фертильности проводит симпозиум, а грузинский выставочный стенд представляют совместно Ассоциация и Грузино-германский центр репродуктивной медицины (GGRC).



Как сообщил BMG основатель и клинический директор GGRC профессор Нино Мусеридзе, грузинская делегация является одной из самых многочисленных на конгрессе, что является огромным признанием для страны.



«На этом конгрессе мы представляем Грузию, и я могу сказать, что мы одна из первых делегаций, представленных таким большим количеством людей; это врачи, студенты и резиденты. Всего в Риме находится почти 100 делегатов.



Важно то, что у нас много докладчиков от Грузии; также проводится симпозиум, и мы обмениваемся опытом и делимся результатами исследований, проводимых в Грузии. Это важно, потому что сегодня медицина развивается не за 24 часа, а за минуты и секунды, особенно сейчас, когда искусственный интеллект вышел на мировой рынок», — отмечает Нино Мусеридзе.



Как рассказал BMG основатель GGRC, международное признание сопровождается высоким уровнем доверия. В настоящее время GGRC участвует в четырех крупных международных исследованиях, направленных на улучшение демографического профиля страны, и планирует в ближайшем будущем запустить еще четыре новых проекта.



«Когда вы представляете Грузию, вам доверяют. Доверяют тому, как развивается эта область. Кроме того, доверие вызывают международные исследования, в которых мы участвуем. Сегодня в GGRC уже проводятся четыре международных исследования, и у нас есть предложение о проведении еще четырех», — говорит Мусеридзе.



По словам клинического директора, серия успешных международных презентаций продолжается. После Рима грузинский симпозиум снова пройдет на конгрессе ESHRE в Лондоне в июле. Затем, 12-13 сентября, Тбилиси в седьмой раз примет ежегодную крупномасштабную конференцию. Также состоится симпозиум американских специалистов по раку груди и симпозиум IFFS, который охватит весь Кавказский регион.



Основатель GGRC также отметил, что Грузия зарекомендовала себя как международный центр репродуктивного здоровья.



«Очень важно, что Грузия сегодня является центром в этой области. Значимо то, что, преодолев эти границы, мы практически сумели внедрить в стране абсолютно все инновации, которые существуют в мире на сегодняшний день. Например, только 13 стран внедрили Erica – технологию, которая является одной из первых в мире, использующих искусственный интеллект в лечении бесплодия. И я могу сказать, что она уже внедрена в GGRC, и уже второй год мы проводим экстракорпоральное оплодотворение с помощью искусственного интеллекта», — отметила Нино Мусеридзе.







