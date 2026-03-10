Президент Института Хадсона «обеспокоен» расследованием службы госбезопасности Грузии

Президент базирующегося в Вашингтоне консервативного исследовательского центра Института Хадсона (Hudson Institute) Джон Уолтерс выразил «серьёзную обеспокоенность» тем, что грузинская служба госбезопасности (СГБ) начала расследование в связи с опубликованным институтом исследованием, касающимся роста влияния Ирана в Грузии.



В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, Уолтерса утверждает, что данное исследование основывается на публично доступной и проверенной информации и подготовлено в полном соответствии со стандартами института.



Кроме того, он считает, что исследование «должно стать тревожным звонком» (отрезвляющим фактором) на фоне того, что Иран рассматривается как источник дестабилизации в регионе.



«Вместо того чтобы расследовать деятельность авторов этого исследования, власти Грузии должны быть обеспокоены самими его выводами — они основаны на общедоступной информации, которую правительство уже должно было осознать», — пишет Уолтерс.





Предыстория



Исследование под названием «Поворот Грузии к Ирану: стремительное расширение влияния Тегерана в стране, которая была некогда влиятельным союзником США» было опубликовано 3 марта. Его авторами являются старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи и менеджер проектов грузинской Лаборатории исследований советского прошлого (SovLab) Гиорги Канделаки.



По мнению авторов исследования, политическое, религиозное, экономическое и культурное влияние Ирана в Грузии за последние годы «резко возросло» и в определенных сферах уже приобрело «системный» характер.



Авторы исследования утверждают, что этот процесс является частью масштабной геополитической перегруппировки, которая также включает в себя сближение с Москвой.



По их оценке, данная тенденция также влияет на внутриполитическую среду Грузии — ослабляет демократические институты, усиливает юридическое давление на прозападные медиа и НПО и подрывает традиционное партнерство Грузии с Западом.





Спустя несколько дней после публикации исследования, 7 марта, Служба государственной безопасности Грузии вызвала для дачи показаний ряд политиков и экспертов. Среди них оппозиционный политик Губаз Саникидзе, экс-министр обороны Тина Хидашели, соавтор исследования Гиорги Канделаки, бывший депутат Гиви Таргамадзе и др.



Допрос, предположительно, связан как с отчетом Института Хадсона, так и с заявлениями, сделанными этими людьми в СМИ. Информация о начале расследования была обнародована позже, и детали его на данном этапе не уточняются.





