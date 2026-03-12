Спутниковое вещание телеканала «ТВ Пирвели» прекращено из-за финансовых долгов

Из-за финансовых долгов сегодня было прекращено спутниковое вещание телеканала «ТВ Пирвели». Об этом сообщила сама компания.



По данным телекомпании, спутниковое и открытое вещание связаны с крупными суммами денег, которые канал не смог покрыть. Телеканал просит оказать ей финансовую помощь у населения страны.



«Мы запускаем новую кампанию! С вашим участием вы можете поделиться вещанием ТВ Пирвели со всей Грузией и с иммигрантами, которые смотрят нас через спутник в Европе и Азии», – сообщает ТВ Пирвели.



Желающие помочь могут перевести деньги телекомпании на счет № GE07TB7272236020100006. Назначение: Помощь».





