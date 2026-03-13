Клиника «Бомонд» распространяет информацию о скончавшейся в Кутаиси от осложнений после родов

Клиника «Бомонд» распространяет информацию о 20-летней девушке, скончавшейся в Кутаиси от осложнений после родов.



По данным клиники, у пациентки клинически - лабораторно подтвердилась острая хирургическая патология, а во время операции развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность.



«Пациентка Л. Т. 10 марта этого года в тяжелом состоянии была переведена в «Бомонд» как в клинику третьего уровня бригадой катастроф из клиники в Мартвили.



Две недели назад пациентке было проведено кесарево сечение в Сенаки. В клинике «Бомонд» пациентке проведен полный пакет исследований, клиническо-лабораторно подтверждена острая хирургическая патология.



В ходе операции развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность.



К сожалению, спасти пациентку не удалось. Ведется расследование.



Клиника «Бомонд» соболезнует семье пациентки»,- говорится в информации.



Напомним, в смерти в одной из клиник в Кутаиси 20-летней девушки после родов близкие обвиняют врачей. По существующей информации, 20-летняя Лика Талахадзе родила в роддоме в Сенаки две недели назад, а несколько дней назад ее состояние ухудшилось, и ее перевезли в Кутаиси, но врачам не удалось ее спасти. В связи с произошедшим у бюро экспертизы было шумно. Родственники требуют расследования факта смерти женщины.



По данным Министерства внутренних дел, начато расследование в соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса, которая подразумевает причинение смерти по неосторожности





