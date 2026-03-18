Панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II будет проходить в соборе Святой Троицы
18.03.2026 11:09
«Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II будет покоиться в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба)», — об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.
По словам Джагмаидзе, именно в соборе Самеба пройдут панихиды по Патриарху.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.
