Панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II будет проходить в соборе Святой Троицы

18.03.2026 11:09









«Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II будет покоиться в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба)», — об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.По словам Джагмаидзе, именно в соборе Самеба пройдут панихиды по Патриарху.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





