Протоиерей Андрия: Есть сведения о желании Патриарха быть захороненным в Сионском соборе, решать будет Синод

18.03.2026 13:30





По словам руководителя службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерея Андрия Джагмаидзе, есть сведения о том, что Святейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II желал быть похороненным в Сионском соборе, однако этот вопрос должен определить Синод, как и дату погребения.



«Хочу еще раз выразить соболезнования верующим - это большая утрата и огромная печаль.



Сегодня Синод соберется в 14:00, это церковная традиция. Синод обсудит детали погребения. После этого состоится перенос тела в кафедральный собор Святой Троицы.



Что касается желания Патриарха быть похороненным в Сионе, такие сведения есть, но решение должен принять Синод. Также будет определена дата погребения», - заявил протоиерей Андрия Джагмаидзе.



Члены Синода уже собираются у здания Патриархии Грузии.



Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





