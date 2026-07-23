Рыночная стоимость сборной Грузии превысила €261 млн — топ-5 футболистов

23.07.2026 19:31





Согласно последним оценкам Transfermarkt, общая рыночная стоимость сборной Грузии превышает 261 млн евро, при этом Хвича Кварацхелия по-прежнему возглавляет список самых дорогих футболистов страны. Его стоимость оценивается в 140 млн евро.



1. Хвича Кварацхелия — 140 млн евро



Первое место с большим отрывом занимает Хвича Кварацхелия. Звезда сборной Грузии и игрок «Пари Сен-Жермен» является одним из самых дорогих футболистов не только страны, но и мира. Победитель Лиги чемпионов и один из главных претендентов на «Золотой мяч» может стать первым грузинским футболистом в истории, получившим эту престижнуюнаграду.



2. Жорж Микаутадзе — 30 млн евро



На втором месте находится нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе, чья рыночная стоимость составляет 30 млн евро. В прошлом сезоне Микаутадзе забил 13 голов в чемпионате Испании, а во всех турнирах вобщей сложности отличился 16 раз и отдал 6 голевых передач.



3. Гиорги Мамардашвили — 28 млн евро



Третье место занимает основной вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили. Его рыночная стоимость оценивается в 28 млн евро. Голкипер считается одним из лучших молодых вратарей Европы, а его стабильные выступления на клубном и международном уровнях являютсяглавной причиной высокой оценки. В следующем сезоне ожидается, что грузинский вратарь будет претендовать на роль основного голкипера «Ливерпуля».



4. Зурико Давиташвили — 12 млн евро



На четвертом месте находится Зурико Давиташвили, чья рыночная стоимость достигает 12 млн евро. В прошлом сезоне он продемонстрировал высокий уровень игры и продолжает считаться однимиз наиболее перспективных грузинских футболистов.





5. Отар Китеишвили — 5,5 млн евро



Пятое место занимает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 5,5 млн евро. Опытный хавбек стал лучшим бомбардиром и игроком прошлого сезонаавстрийской Бундеслиги.



Помимо лидеров рейтинга, Transfermarkt также отмечает перспективных молодых грузинских игроков, среди которых Гиорги Квернадзе и Саба Харебашвили. Их считают будущим грузинского футбола, а их рыночная стоимость продолжает расти.







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