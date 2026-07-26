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В Грузии зафиксирован минимум рождаемости за три десятилетия
26.07.2026 23:44
В 2025 году в Грузии родились 37 867 детей, что на 1 616 меньше, чем годом ранее. Этот показатель стал минимальным за последние 32 года, следует данных Национальной службы статистики «Сакстат».
Пик рождаемости в стране пришелся на 2014 год, когда на свет появились 60 635 детей. С тех пор показатель демонстрировал тенденцию к снижению практически ежегодно.
В региональном срезе наибольшее число новорожденных в 2025 году зафиксировано в:
• Тбилиси – 14 334
• Аджария – 4 551
• Квемо Картли – 4 431
• Имерети – 4 275
• Меньше всего детей родилось в Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии – 191.
По порядку рождения детей в семьях в 2025 году 13 873 ребенка стали первыми, 12 441 – вторыми, а 11 012 – третьими и последующими. Все эти показатели также снизились по сравнению с 2024 годом.
Эксперты и демографы называют одной из ключевых причин спада рождаемости в Грузии миграцию репродуктивного населения, связанную с более привлекательными экономическими возможностями за рубежом — в частности, более высокими доходами, а также лучшими перспективами трудоустройства и образования.
В результате в стране увеличивается доля пожилого населения и сокращается доля молодых. На этом фоне в последние годы фиксируется ситуация, при которой смертность превышает рождаемость, что усиливает общий демографический спад.
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