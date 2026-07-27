В Телави семья обвиняет врачей в смерти женщины, находившейся на 6 месяце беременности

27.07.2026 14:04





В Телави скончалась беременная на 6-м месяце Тамар Урчухишвили. По информации Ambebi.ge, в ее смерти родственники обвиняют врачей.



Они отмечают, что гибель молодой женщины стала следствием халатности и равнодушия врачей.



Как заявляют друзья погибшей, беременную доставили в клинику с сильными болями в животе, однако врачи в течение двух недель не смогли установить точный диагноз.



«Она была на 6 месяце беременности. Ее доставили в клинику с болями в животе, и две недели врачи не смогли понять, что с ней. Когда она пришла к врачу, сказали, что это мнимая боль. Она вернулась, после чего у нее произошел разрыв кишечника и развился сепсис…», - говорит подруга покойной.



По информации близких, молодой женщине был поставлен неверный диагноз.



«2 года у неё не было детей, наконец забеременела. Она была так счастлива и вот что с ней сделали. Насколько нам известно, 1 неделю она носила в утробе уже мёртвого ребёнка. Врачи говорили, что это воспаление мочевого пузыря, а тем временем произошло заражение всего организма», - рассказывают близкие изданию «Квирис палитра».





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