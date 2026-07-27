Боец ММА создает неформальную «полицию нравов»

27.07.2026 14:04





Боец ММА Георгий Картвелишвили заявил, что создает новое общественное движение по защите грузинских традиций, ценностей и национальной идентичности. И если потребуется, даже сесть в тюрьму.



В офисе Федерации журналистов Грузии он рассказал, что движение будет действовать активно и конструктивно. Картвелишвили подчеркнул, что участники объединения готовы идти на любые риски ради защиты грузинской культуры.



Боец отметил, что в последние годы грузинские традиции, культура, религия и национальная идентичность все чаще становятся объектом целенаправленных атак. Картвелишвили считает, что за этим стоят финансируемые из-за рубежа группы, представители псевдолиберальной идеологии, политики, активисты и связанные с ними медиа.



В связи с этим новое движение намерено объединить людей, которые хотят защищать национальные ценности. Картвелишвили призвал всех, кто разделяет эти взгляды, присоединиться к организации.



«Оскорбление памяти предков, культуры и национальной идентичности грузинского народа, а затем активное обсуждение этих тем и попытки представить подобное как норму для общества преследуют единственную цель — обесценить национальные ценности, вокруг которых объединен грузинский народ.



Именно поэтому с сегодняшнего дня наша инициативная группа учреждает народное движение в защиту грузинских ценностей, традиций и национальной идентичности. Мы начинаем борьбу против людей и групп, которые, по нашему мнению, финансируются из-за рубежа, находятся в подчинении внешних интересов и придерживаются искаженной идеологии. Присоединиться к этому процессу может каждый патриотически настроенный гражданин Грузии, и мы будем только приветствовать такую поддержку.



Мы хотим сказать обществу, что наше движение будет очень активным, серьезным и при этом максимально конструктивным. Но если защита культуры и национальной идентичности потребует этого, мы не отступим ни перед какой угрозой. Мы готовы отвечать за каждое свое действие и, если потребуется, даже пойти в тюрьму», — заявил боец.



Напомним, что «Грузинская мечта» также говорит о попрании семейных ценностей и традиций Грузии со стороны «организаций и лиц», финансируемых из-за рубежа. В связи с этим в стране принят закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который воспринимается частью грузинской общественности как анти-ЛГБТ-закон.





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