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Ния Имнадзе, задержанная накануне по делу об убийстве Гиги Авалиани, остается в клинике


06.08.2026   11:10


Ния Имнадзе, задержанная минувшей ночью по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани, до сих пор остается в клинике, - об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в больнице Святого Архангела Михаила.

По информации врачей, в медицинском учреждении Ния Имнадзе проходит необходимое лечение.

Ния Имнадзе почувствовала себя плохо во время задержания.

Ранее адвокат Нии Имнадзе распространил кадры, на которых видно, что у ее дома была мобилизована полиция и на месте было шумно.

По имеющейся информации, Ния Имнадзе задержана по подпункту «л» части 3-й статьи 25/117-й Уголовного кодекса - подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершенному группой лиц.

Ния Имнадзе была бывшей ученицей Гиги Авалиани и девушкой одного из главных осужденных по этому делу.


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