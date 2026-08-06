|
|
|
Ния Имнадзе, задержанная накануне по делу об убийстве Гиги Авалиани, остается в клинике
06.08.2026 11:10
Ния Имнадзе, задержанная минувшей ночью по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани, до сих пор остается в клинике, - об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в больнице Святого Архангела Михаила.
По информации врачей, в медицинском учреждении Ния Имнадзе проходит необходимое лечение.
Ния Имнадзе почувствовала себя плохо во время задержания.
Ранее адвокат Нии Имнадзе распространил кадры, на которых видно, что у ее дома была мобилизована полиция и на месте было шумно.
По имеющейся информации, Ния Имнадзе задержана по подпункту «л» части 3-й статьи 25/117-й Уголовного кодекса - подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершенному группой лиц.
Ния Имнадзе была бывшей ученицей Гиги Авалиани и девушкой одного из главных осужденных по этому делу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна