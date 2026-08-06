Эка Купатадзе: Арестованы Ния Имнадзе и Анастасия Беруашвили! Грузия выиграла очередную борьбу с убийцами!

06.08.2026 11:17





Минувшей ночью были задержаны Ния Имнадзе и Анастасия Беруашвили - Грузия одержала очередную победу над убийцами здорового, невиновного, гениального молодого врача Гиги Авалиани, - об этом в социальной сети пишет мать убитого врача Гиги Авалиани Эка Купатадзе, комментируя задержание еще двух человек по делу об убийстве ее сына.



Эка Купатадзе поблагодарила общественность за поддержку в борьбе за справедливость.



«Грузия, спасибо за то, что были рядом со мной в этой безумной борьбе!



Я не спала всю ночь, не заходила в Facebook, однако узнала, что у "Ниако" появились защитники.



Лекишвили добился своей цели — вы действительно попались на его удочку. Тем, кто не разбирается, поясню: согласно статье 17-й Уголовно-процессуального кодекса, "если существует обоснованное предположение, что лицо совершило преступление, ему должно быть предъявлено обвинение". А задержанию обвиняемого, которое осуществляется на основании постановления судьи, не сможет помешать истерика его "матери".



Для меня Ния Имнадзе — не «несовершеннолетняя», а убийца.



Да, я субъективна, но уже десять месяцев пытаюсь взять себя в руки и объективно оценивать происходящее.



Имнадзе и Наврозашвили — манипуляторы. Именно с помощью таких манипуляций они добились того, что кровожадные Александр Габашвили и Георгий Рикадзе убили моего светлого сына.



Что касается кадров задержания, то, как мне кажется, вся Грузия видела одни и те же кадры. Я видела прямой эфир адвоката Нии Имнадзе Георгия Лекишвили, где на фоне истерики Тамуны Наврозашвили спокойно стояли полицейские, а "Ниако", опустив голову, спокойно сидела, сложив руки с накрашенными ногтями, пока адвокат время от времени гладил ее по голове.



Если существуют другие кадры, пришлите мне их. Я соберусь с силами и опубликую их анализ для тех, кто слышит только крики Наврозашвили и не способен анализировать происходящее.



Для меня куда тяжелее, чем крики Наврозашвили, было слышать два дня назад, глубокой ночью, рыдания Ники на могиле Гиги: "Мама, я скучаю по Гиге, хочу к нему прикоснуться, давай выкопаем его". Если кто-то считает, что я говорю неправду и просто психологически давлю на вас этими словами, я отправлю вам запись с камеры в личные сообщения — послушайте сами.



Справедливость по делу Гиги Авалиани будет восстановлена полностью! Клянусь жизнью Гиги Авалиани!» — написала Эка Купатадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





