Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эка Купатадзе: Арестованы Ния Имнадзе и Анастасия Беруашвили! Грузия выиграла очередную борьбу с убийцами!


06.08.2026   11:17


Минувшей ночью были задержаны Ния Имнадзе и Анастасия Беруашвили - Грузия одержала очередную победу над убийцами здорового, невиновного, гениального молодого врача Гиги Авалиани, - об этом в социальной сети пишет мать убитого врача Гиги Авалиани Эка Купатадзе, комментируя задержание еще двух человек по делу об убийстве ее сына.

Эка Купатадзе поблагодарила общественность за поддержку в борьбе за справедливость.

«Грузия, спасибо за то, что были рядом со мной в этой безумной борьбе!

Я не спала всю ночь, не заходила в Facebook, однако узнала, что у "Ниако" появились защитники.

Лекишвили добился своей цели — вы действительно попались на его удочку. Тем, кто не разбирается, поясню: согласно статье 17-й Уголовно-процессуального кодекса, "если существует обоснованное предположение, что лицо совершило преступление, ему должно быть предъявлено обвинение". А задержанию обвиняемого, которое осуществляется на основании постановления судьи, не сможет помешать истерика его "матери".

Для меня Ния Имнадзе — не «несовершеннолетняя», а убийца.

Да, я субъективна, но уже десять месяцев пытаюсь взять себя в руки и объективно оценивать происходящее.

Имнадзе и Наврозашвили — манипуляторы. Именно с помощью таких манипуляций они добились того, что кровожадные Александр Габашвили и Георгий Рикадзе убили моего светлого сына.

Что касается кадров задержания, то, как мне кажется, вся Грузия видела одни и те же кадры. Я видела прямой эфир адвоката Нии Имнадзе Георгия Лекишвили, где на фоне истерики Тамуны Наврозашвили спокойно стояли полицейские, а "Ниако", опустив голову, спокойно сидела, сложив руки с накрашенными ногтями, пока адвокат время от времени гладил ее по голове.

Если существуют другие кадры, пришлите мне их. Я соберусь с силами и опубликую их анализ для тех, кто слышит только крики Наврозашвили и не способен анализировать происходящее.

Для меня куда тяжелее, чем крики Наврозашвили, было слышать два дня назад, глубокой ночью, рыдания Ники на могиле Гиги: "Мама, я скучаю по Гиге, хочу к нему прикоснуться, давай выкопаем его". Если кто-то считает, что я говорю неправду и просто психологически давлю на вас этими словами, я отправлю вам запись с камеры в личные сообщения — послушайте сами.

Справедливость по делу Гиги Авалиани будет восстановлена полностью! Клянусь жизнью Гиги Авалиани!» — написала Эка Купатадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна