На Тбилисском море утонул 15-летний подросток

25.08.2026 18:52





На Тбилисском море утонул 15-летний подросток, сообщает MarneuliNews.ge.



По данным СМИ, трагедия произошла вчера. Погибший — Умуд Софиев, житель села Караджалар муниципалитета Гардабани.



По словам односельчан, подросток находился на Тбилисском море вместе со сверстниками, где они купались.



Это уже второй ребенок, уткнувший в Тбилисском море в августе. 8 августа утонул 17-летний Реван Афандиев, житель села Капанахчи муниципалитета Марнеули.





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