Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На Тбилисском море утонул 15-летний подросток


25.08.2026   18:52


На Тбилисском море утонул 15-летний подросток, сообщает MarneuliNews.ge.

По данным СМИ, трагедия произошла вчера. Погибший — Умуд Софиев, житель села Караджалар муниципалитета Гардабани.

По словам односельчан, подросток находился на Тбилисском море вместе со сверстниками, где они купались.

Это уже второй ребенок, уткнувший в Тбилисском море в августе. 8 августа утонул 17-летний Реван Афандиев, житель села Капанахчи муниципалитета Марнеули.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна