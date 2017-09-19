Министр культуры и охраны памятников Грузии посетит Армению

19.09.2017 23:01 Министр культуры и охраны памятников Грузии продолжает осмотр, оценку и работы по плану реставрации памятников грузинского культурного наследия на территориях соседних стран — на этот раз Михаил Гиоргадзе посетит с рабочим визитом Республику Армения.



Визит главы Минкультуры Грузии в Армении стартует 20 сентября и завершится 22 сентября 2017 года.



Сопровождать Гиоргадзе будет его заместитель Леван Харатишвили, а также директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.



Как отмечается, в рамках рабочего визита Михаил Гиоргадзе вместе с делегацией осмотрит памятники грузинского культурного наследия, расположенные на территории Армении, в частности, монастырские комплексы Ахтала и Одзуни.



Запланирована встреча министра культуры Грузии с армянским коллегой Арменом Амирян, в ходе которой стороны обсудят перспективы сотрудничества между странами, в том числе планы по уходу и охране памятников культурного наследия.



Кроме этого, состоится встреча сотрудников Национального агентства по охране культурного наследия Грузии с их коллегами в Армении. Речь на встрече также пойдет о планах сотрудничества по уходу и охране памятников культурного наследия между странами, а также о создании конкретного плана действий.



Как отмечают в Минкультуры Грузии, визит грузинской стороны в Ереван совпадает с Днем независимости Армении, и делегация в связи с праздником посетит различные культурно-образовательные мероприятия. Среди них — презентация программы "Культурное наследие детям", разработанной Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии. Проект предусматривает цикл разных тематических уроков, которые призваны служить популяризации среди армянской молодежи культурного наследия и повышение информированности.



Также в ходе визита грузинской делегации в Армении запланирована встреча с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Герегином II.















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