|
Министр культуры и охраны памятников Грузии посетит Армению
19.09.2017 23:01
Министр культуры и охраны памятников Грузии продолжает осмотр, оценку и работы по плану реставрации памятников грузинского культурного наследия на территориях соседних стран — на этот раз Михаил Гиоргадзе посетит с рабочим визитом Республику Армения.
Визит главы Минкультуры Грузии в Армении стартует 20 сентября и завершится 22 сентября 2017 года.
Сопровождать Гиоргадзе будет его заместитель Леван Харатишвили, а также директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.
Как отмечается, в рамках рабочего визита Михаил Гиоргадзе вместе с делегацией осмотрит памятники грузинского культурного наследия, расположенные на территории Армении, в частности, монастырские комплексы Ахтала и Одзуни.
Запланирована встреча министра культуры Грузии с армянским коллегой Арменом Амирян, в ходе которой стороны обсудят перспективы сотрудничества между странами, в том числе планы по уходу и охране памятников культурного наследия.
Кроме этого, состоится встреча сотрудников Национального агентства по охране культурного наследия Грузии с их коллегами в Армении. Речь на встрече также пойдет о планах сотрудничества по уходу и охране памятников культурного наследия между странами, а также о создании конкретного плана действий.
Как отмечают в Минкультуры Грузии, визит грузинской стороны в Ереван совпадает с Днем независимости Армении, и делегация в связи с праздником посетит различные культурно-образовательные мероприятия. Среди них — презентация программы "Культурное наследие детям", разработанной Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии. Проект предусматривает цикл разных тематических уроков, которые призваны служить популяризации среди армянской молодежи культурного наследия и повышение информированности.
Также в ходе визита грузинской делегации в Армении запланирована встреча с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Герегином II.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна