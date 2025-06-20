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Правительство [Грузии] допускает огромную ошибку, отдаляясь от будущего страны - сенатор Джим Риш


20.06.2025   10:27


Отношения между США и Грузией основаны на наших общих ценностях и интересах, которые нынешнее правительство неоднократно отвергало. Об этом председатель Комитета по иностранным делам Сената США, сенатор Джим Риш (Республиканская партия) написал на своей странице в Х.

По его словам, «принятие правительством «Грузинской мечты» драконовских законов и использование судебной системы в качестве оружия против своих политических оппонентов является совершенно неприемлемым».

«Правительство [Грузии] допускает огромную ошибку, отдаляясь от будущего страны, которого хочет ее народ, и приближая к будущему однопартийного тоталитарного государства».

Отношения между США и Грузией основаны на наших общих ценностях и интересах, которые нынешнее правительство неоднократно отвергало. Вместо этого нынешнее правительство Грузии сделало тревожный поворот в сторону Китая и России, авторитарному стилю управления которых они все больше подражают», - пишет Риш.


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