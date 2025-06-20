Представительство ЕС призывает власти Грузии прекратить нападки на демократические институты и фундаментальные права

20.06.2025 16:29





Мы твердо поддерживаем независимые СМИ и призываем к прекращению систематических нападок на демократические институты и фундаментальные права, - об этом говорится в заявлении, распространенном представительством ЕС в Грузии.



Вместе с заявлением представительство ЕС также распространяет фотографию встречи посла ЕС Павла Герчинского и директора «Батумелеби» Этер Турадзе.



«Солидарность с Мзией Амаглобели и «Батумелеби»! Мы твердо стоим рядом с независимыми СМИ и призываем к прекращению систематических нападок на демократические институты и фундаментальные права», - сказано в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





