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Представительство ЕС призывает власти Грузии прекратить нападки на демократические институты и фундаментальные права


20.06.2025   16:29


Мы твердо поддерживаем независимые СМИ и призываем к прекращению систематических нападок на демократические институты и фундаментальные права, - об этом говорится в заявлении, распространенном представительством ЕС в Грузии.

Вместе с заявлением представительство ЕС также распространяет фотографию встречи посла ЕС Павла Герчинского и директора «Батумелеби» Этер Турадзе.

«Солидарность с Мзией Амаглобели и «Батумелеби»! Мы твердо стоим рядом с независимыми СМИ и призываем к прекращению систематических нападок на демократические институты и фундаментальные права», - сказано в информации.


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