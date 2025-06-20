В ГМ назвали ложью и манипуляцией заявление TIG об отсутствии декларации Иванишвили

20.06.2025 16:31





Transparency International Georgia (TI – Georgia) обвинила Антикоррупционное бюро в умышленном сокрытии имущественной декларации миллиардера-основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. В ответ партия обрушилась с критикой на организацию, обвинив ее в «распространении лжи» и «спекуляциях».



По версии TI, Иванишвили должен был заполнить декларацию в конце 2024 года, поскольку получил мандат по итогам парламентских выборов, хотя и пробыл депутатом всего несколько дней, отказавшись от полномочий. Однако, как заявляют в НПО, документ отсутствует в базе, а Антикоррупционное бюро отказалось предоставить его в ответ на официальный запрос.



TI добавила, что в случае с бывшим премьером Ираклием Гарибашвили, который отказался от мандата одновременно с Иванишвили, декларация доступна онлайн.



В «Грузинской мечте» парировали: Иванишвили подал декларацию 4 октября как кандидат в депутаты, что, по их утверждению, полностью соответствует закону. «Transparency International в очередной раз пытается ввести общественность в заблуждение спекулятивными заявлениями и тиражирует ложь», — говорится в ответном заявлении партии. В нем также напомнили, что Иванишвили покинул парламент менее чем через два месяца после начала полномочий, что освобождает его от повторной подачи декларации уже в статусе депутата.



Полемика разгорелась на фоне обострения отношений между властями и гражданским обществом. Ранее TI и другие крупные НПО подверглись проверкам Антикоррупционного бюро, которое потребовало от них предоставить информацию по иностранному финансированию, реализованных проектах и их бенефициарах. В Transparency называют это политическим давлением, власти говорят об исполнении закона.



Сайт с имущественными декларациями чиновников заработал недавно после перерыва длинною в полгода. Причиной этого Антикоррупционное бюро называло технические неполадки.





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