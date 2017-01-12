|
Маргвелашвили: Когда пойдете в магазин и супермаркет, требуйте грузинскую продукцию
12.01.2017 23:13
Когда пойдете в магазин и супермаркет, требуйте грузинскую продукцию, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который сегодня с целью популяризации грузинской продукции начал кампанию «Требуй грузинское».
Георгий Маргвелашвили вместе с представителями президентской администрации, журналистами и другими гостями в рамках этой кампании посетил существующие в Шида (Внутреннем) Картли и Мцхета-Мтианети предприятия – «Кампа», «Кула», «Карелис чири» и в Двани – компанию «Династия».
Георгий Маргвелашвили вместе с гостями отведал грузинскую продукцию. Он также ознакомился с процессом производства и принял участие в ее создании.
«...Мы должны усилить производство нашей страны, требовать грузинское там, куда приходим, чтобы приобрести продукты, и мы должны знать, что за этим стоит то, что этим мы усиливаем экономику страны, усиливаем тех людей, которые трудятся на грузинских предприятиях; этим мы создаем рабочие места, помогаем в преодолении валютных сложностей и даем друг другу надежду, что, стоя вместе можем усилить друг друга. В следующий раз, когда вы придете в магазин и супермаркет, требуйте грузинскую продукцию», - заявил Маргвелашвили.
Кампания «Требуй грузинское», начавшаяся с Шида Картли и Мцхета-Мтианети, охватит все регионы Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна