Маргвелашвили: Когда пойдете в магазин и супермаркет, требуйте грузинскую продукцию

12.01.2017 23:13 Когда пойдете в магазин и супермаркет, требуйте грузинскую продукцию, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который сегодня с целью популяризации грузинской продукции начал кампанию «Требуй грузинское».



Георгий Маргвелашвили вместе с представителями президентской администрации, журналистами и другими гостями в рамках этой кампании посетил существующие в Шида (Внутреннем) Картли и Мцхета-Мтианети предприятия – «Кампа», «Кула», «Карелис чири» и в Двани – компанию «Династия».



Георгий Маргвелашвили вместе с гостями отведал грузинскую продукцию. Он также ознакомился с процессом производства и принял участие в ее создании.



«...Мы должны усилить производство нашей страны, требовать грузинское там, куда приходим, чтобы приобрести продукты, и мы должны знать, что за этим стоит то, что этим мы усиливаем экономику страны, усиливаем тех людей, которые трудятся на грузинских предприятиях; этим мы создаем рабочие места, помогаем в преодолении валютных сложностей и даем друг другу надежду, что, стоя вместе можем усилить друг друга. В следующий раз, когда вы придете в магазин и супермаркет, требуйте грузинскую продукцию», - заявил Маргвелашвили.



Кампания «Требуй грузинское», начавшаяся с Шида Картли и Мцхета-Мтианети, охватит все регионы Грузии.















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