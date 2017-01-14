Самые крупные инвесторы в Грузии - турецкие бизнесмены

14.01.2017 16:28 Самыми крупными инвесторами в Грузии остаются турецкие бизнесмены, сказал «Анадолу» генеральный консул Турции в Батуми Ясин Темизкан.



Дипломат отметил, что высокий уровень политического взаимодействия оказывает благоприятное влияние на все сферы двустороннего сотрудничества.



По словам Темизкана турецкие инвесторы активно вкладывают капитал не только в столицу Грузии, но и в регионы этой страны.



Генконсул отметил, что только в 400 компаниях, открытых турецкими предпринимателями в в Аджарии, работают более 20 тыс местных жителей.



«Турецкие инвесторы построили в Аджарии 4 пятизвездочных гостиницы, пять заводов, больницы», - отметил дипломат.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

