Грузинские власти под давлением «Газпрома»

19.01.2017 15:09 Почему власти согласились заключить с «Газпромом» такое соглашение, от которого отказывались уже много лет? Чем вынудила их Россия пойти на невыгодный шаг? В последние недели это можно считать самыми актуальными вопросами в Грузии, так как изменение условий контракта с «Газпромом» вызвало большой скандал. Оппозиция и специалисты жестко критикуют правительство. Парламентское меньшинство вызвало министра энергетики Каху Каладзе в парламент для дачи пояснений. Как оказалось, контрактом недоволен и президент. По оценке Георгия Маргвелашвилли, это ухудшило энергосектор страны, был нанесен ущерб политическим и экономическим интересам Грузии, что ухудшило ситуацию по разным направлениям и может в будущем вызвать целый ряд проблем, пишет газета «Резонанси».



Что могло стать причиной принятия такого решения и какие рычаги имеются у России для давления на грузинские власти?



Кавказовед Георгий Канашвили заявляет, что речь может идти совсем не о рычагах. По его словам, возможно, угроз вообще и не было. Основной мотивацией компромисса, по его словам, было то, что грузинская сторона хотела сохранить ту «политику перезагрузки», которую она проводит в отношении России.



«Власти и большая часть общества считают эту политику успешной. Наверное, они не хотели создавать лишние проблемы. Если бы они не пошли на уступки, возникли бы проблемы с Россией. Думаю, это был основной фактор», - отметил Канашвили. Кроме того, по его словам, нужно думать не только о принуждении со стороны России, но и учитывать фактор Армении. По его словам, для грузинской стороны важны добрососедские отношения с Арменией, поэтому это могло быть одним из рычагов для психологического давления. Самой большой проблемой Канашвили называет не то, что власти пошли на такой шаг, а то, что государство не может хорошо объяснить обществу, почему оно приняло такое решение. Коммуникацию с народом по этому вопросу Канашвили называет минимальной».



«Кроме того, мы не знаем, что будет через два года, потому что новое соглашение рассчитано на этот срок. Если эти условия сегодня приемлемы и так хороши, как их описывают власти, то почем не было заключен более долгосрочный контракт? Через два года мы опять будем решать эту проблему? Какими будут наши аргументы через два года? Не ослабнут ли наши позиции еще больше? Это мне кажется более проблемным вопросом», - заключил Канашвили.



Специалист по вопросам безопасности, политолог Вахтанг Маисая обращает внимание на энергобезопасность и говорит, что «Газпром» мог надавить на Грузию и в этом контексте. «Как известно, они добились соглашения с правительством Азербайджана о покупке газа. Т.е. запасы азербайджанского газа покупает Россия. Так что не исключено, что в случае отказа Грузии перекрыли бы азербайджанский газ», - заявил Маисая и заключил, что в таких условиях «Газпром» оказался бы для Грузии единственным поставщиком», - продолжает издание.



«Решение грузинской стороны не удивляет профессора Игоря Квеселава. Он говорит, что такое случается, когда приходится иметь дело с гигантской страной, у которой есть много рычагов, чтобы склонить тебя на свои условия, а у тебя нет ничего, что бы помогло тебе предложить свои условия.



«Когда критикуют Каладзе и говорят, что этот договор неправилен и вреден для Грузии, это понятно, но такое случается в политике. Что могли сделать власти? Если бы мы отказались подписывать договор, существовал и альтернативный маршрут - Россия могла поставлять газ Армении через Иран. Это было бы нелегко, но выполнимо. Так что ругать легко, а реальность может быть намного сложнее. В этом обязательно будут секреты, которые нам неизвестны, поэтому что-либо утверждать я не стану. Правда, мы можем потерять деньги, но если это служит конкретной политической цели, пусть даже далеко идущей, тогда это оправданно. Скоро все станет известно и если были допущены какие-то ошибки, власти от этого не скроются", заключает Квеселава.















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