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Румыния высылает сотрудника посольства России
27.07.2026 18:13
Румыния высылает сотрудника посольства России в республике из-за инцидента с дроном. Об этом сообщили в румынском МИД, передает РИА Новости.
«В ходе встречи российскому послу была официально вручена вербальная нота, в которой его уведомили о неприемлемости действий члена российской миссии в Бухаресте, обязав покинуть территорию Румынии в течение пяти дней. МИД также вызвал посла Румынии в России в Бухарест для консультаций», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после инцидентов с дронами над территорией европейской страны.
26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, оказавшийся в воздушном пространство страны. По его словам, румынская сторона наблюдала дроны в своем небе три дня подряд.
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