«Международная прозрачность — Грузия» будет защищать в Страсбургском суде права Нануки Жоржолиани по делу о вменении ей 3 суток административного ареста

28.07.2026 13:00





«Международная прозрачность — Грузия» направила в Страсбург жалобу по делу журналистки Нануки Жоржолиани.



Как говорится в распространённой организацией информации, дело касается трёхдневного административного ареста Жоржолиани.



«26 июня «Международная прозрачность — Грузия» направила очередную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В Страсбургском суде организация будет защищать нарушенные права журналистки и политика Нануки Жоржолиани.



Суд, которым, по утверждению организации, управляет подконтрольный Иванишвили и коррумпированный клан судей, признал Нануку Жоржолиани виновной в административном правонарушении и назначил ей наказание в виде трёх суток административного ареста. Это решение связано с её участием в мирной акции протеста, проходившей на тротуаре перед зданием парламента.



Мы считаем, что судебные постановления явно противоречат правам на свободу собраний и выражения мнения, неприкосновенность частной жизни и справедливое судебное разбирательство, гарантированным Конституцией Грузии и Европейской конвенцией по правам человека. Они также противоречат фактам, зафиксированным на видеозаписях, сделанных камерами самого Министерства внутренних дел, поскольку на этих записях отчётливо видно, что собравшиеся на тротуаре перед парламентом участники акции, в том числе Нанука Жоржолиани, никому не препятствовали в передвижении.



Жалоба Нануки Жоржолиани стала уже двенадцатой жалобой, которую наша организация направила в Страсбургский суд только за последний год.



Мы продолжим защищать нарушенные права граждан в международном органе правосудия, поскольку в условиях режима Иванишвили добиться справедливости в национальных судах стало невозможно», — говорится в информации.





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