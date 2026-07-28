МВД задержало 27 человек, связанных с «воровским миром»

28.07.2026 12:59





Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии за последние 24 часа задержали 27 человек, связанных с «воровским миром». Ещё шести лицам будут предъявлены обвинения, в том числе одному находящемуся за рубежом так называемому «вору в законе». Об этом сообщает МВД Грузии.



«Сотрудники МВД продолжают активную и непрерывную борьбу с преступлениями различных категорий. Одним из главных приоритетов деятельности министерства является противодействие организованной преступности, в том числе преступлениям, связанным с так называемым «воровским миром».



В рамках масштабной полицейской операции сотрудники Департамента центральной криминальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой Грузии за последние 24 часа задержали 27 человек, связанных с так называемым «воровским миром». Ещё шести лицам будут предъявлены обвинения: части из них — в местах лишения свободы, части — заочно, в том числе одному находящемуся за границей так называемому «вору в законе».



В результате интенсивных негласных следственных действий, проведённых на основании судебного постановления, установлено, что обвиняемые получали указания от находящегося за рубежом так называемого «вора в законе» Мамуки Чхаберидзе и действовали по его поручениям. Они систематически связывались друг с другом и организовывали так называемые «воровские разборки», в ходе которых принимали решения в соответствии с криминальными традициями.



Также установлено, что обвиняемые рассматривали финансовые споры между сторонами, обязывая одну из сторон выплатить деньги другой стороне, а также самим участникам преступной группы. В случае нарушения установленных сроков они угрожали физической расправой и убийством.



В ходе обысков по местам жительства обвиняемых сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых подозреваемые связывались друг с другом и с находящимся за рубежом так называемым «вором в законе». Кроме того, в результате следственных действий были изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.



Расследование ведётся по статьям 223¹, 223³, 223⁴ и 236 Уголовного кодекса Грузии. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Следует отметить, что проведённые Министерством внутренних дел в текущем году полицейские мероприятия по борьбе с организованной преступностью принесли значительные результаты.



С 1 января по сегодняшний день правоохранительными органами были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 343 человека, связанных с так называемым «воровским миром», в том числе восемь так называемых «воров в законе»», — говорится в сообщении МВД Грузии.





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