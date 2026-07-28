Минздрав: Грузия на этапе международного признания прогресса, достигнутого в элиминации гепатита

28.07.2026 12:00





Грузия перешла на новый этап международной валидации процесса элиминации вирусных гепатитов. Это означает, что страна готовится к международному признанию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) достигнутого прогресса в ликвидации гепатитов B и C. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.



В связи с этим, под председательством министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе состоялось первое заседание Национального совета по валидации элиминации вирусных гепатитов.



Министр обратился к членам совета, подчеркнув значение государственных программ по борьбе с гепатитами B и C, а также достигнутые результаты. По словам Михаила Сарджвеладзе, программа элиминации гепатита C стала одним из главных успехов системы здравоохранения страны и вывела Грузию в число мировых лидеров в этой сфере. Он особо отметил вклад Тенгиза Церцвадзе в развитие программы. Министр подчеркнул, что результаты, достигнутые за последнее десятилетие, стали возможны благодаря последовательной государственной политике, высокому профессионализму грузинских специалистов и успешному сотрудничеству с международными партнёрами.



В текущем году Грузия планирует получить от ВОЗ международную валидацию по двум направлениям: подтверждение прогресса на пути к элиминации гепатита C и подтверждение ликвидации передачи гепатита B от матери ребёнку. По обоим направлениям уже подготовлены заявки на получение валидации высшего, «золотого» уровня.



Окончательной целью страны является полная элиминация гепатита к 2030 году, что соответствует срокам, установленным глобальной стратегией Всемирной организации здравоохранения.



Члены совета рассмотрели Национальный отчёт по валидации элиминации вирусных гепатитов, подготовленный в соответствии с требованиями ВОЗ. В документе отражены значительные достижения Грузии в борьбе с гепатитами B и C:



диагностировано 87,3% пациентов с хроническим гепатитом C;

лечение начато у 87,1% пациентов с установленным диагнозом, что превышает целевые показатели ВОЗ;

показатель излечения от гепатита C достиг 99%.

В направлении борьбы с гепатитом B Грузия уже выполнила региональные цели ВОЗ:



• распространённость заболевания среди детей составляет всего 0,03%;

• охват вакцинацией новорождённых при рождении достиг 96%;

• охват трёхдозовой вакцинацией составляет 90%.



Национальный совет по валидации элиминации гепатитов был создан приказом министра здравоохранения Грузии. В его состав входят представители Министерства здравоохранения, Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, правительства и парламента Грузии, Национального агентства здравоохранения, медицинского сообщества, академических кругов, международных и партнёрских организаций, а также гражданского общества.





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