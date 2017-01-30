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Минэнерго Грузии не собирается обнародовать соглашение с Газпромом


30.01.2017   14:14
Министр энергетики Грузии заявляет, что грузинская сторона не может самостоятельно принять решение об обнародовании деталей соглашения с "Газпромом" по тарифу транзита российского газа в Армению. По словам Каладзе, решение об обнародовании требует обоюдного согласия.

«Что касается обнародования, конкретно грузинская сторона не может решить, какие именно детали должны быть обнародованы. Это должно произойти на основе двустороннего соглашения. Как я уже сказал, мы работаем в этом направлении. В общем, поступают различные письма, что, мол, должны быть обнародованы соглашения с SOCAR, «Шах-Дениз». Думаю, это неверно, так как такие соглашения в нормальных развитых странах являются коммерческой тайной», - заявил Каха Каладзе и отметил, что соглашение с «Газпромом» уже подписано.

Что касается вызова министра энергетики в парламент по инициативе парламентского меньшинства, Каладзе заявил:

"Была предоставлена исчерпывающая информация, которая интересовала наше население. Принимать участие в политических спекуляциях и шоу не намерен", - заявил Каладзе.







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