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В Аджарии археологи обнаружили средневековую винодельню и высеченный в скале резервуар


24.07.2026   21:57


Во время археологических раскопок в крепости Кавиани выявили важные находки средневекового периода.

Среди обнаруженных объектов — марани с пятью квеври, традиционная печь тонэ, высеченный в скале резервуар для воды, а также керамические изделия различного назначения.

Крепость Кавиани была одним из ключевых элементов оборонительной системы ущелья Аджарисцкали. Вместе с крепостями Отолта, также известной как Чванская крепость, и Чанчхало она контролировала важную дорогу, проходившую через эту территорию.

Археологические работы продлятся до конца месяца. Исследования помогут лучше изучить историю крепости и её функцию.

Экспедицией руководит археолог Тариэл Эбралидзе.


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