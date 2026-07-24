В Аджарии археологи обнаружили средневековую винодельню и высеченный в скале резервуар

24.07.2026 21:57





Во время археологических раскопок в крепости Кавиани выявили важные находки средневекового периода.



Среди обнаруженных объектов — марани с пятью квеври, традиционная печь тонэ, высеченный в скале резервуар для воды, а также керамические изделия различного назначения.



Крепость Кавиани была одним из ключевых элементов оборонительной системы ущелья Аджарисцкали. Вместе с крепостями Отолта, также известной как Чванская крепость, и Чанчхало она контролировала важную дорогу, проходившую через эту территорию.



Археологические работы продлятся до конца месяца. Исследования помогут лучше изучить историю крепости и её функцию.



Экспедицией руководит археолог Тариэл Эбралидзе.





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