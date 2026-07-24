Бывшее здание Верховного совета в Чакви выставлено на продажу

24.07.2026 21:52





Правительство Аджарии объявило аукцион по продаже бывшего здания Верховного совета в Чакви вместе с земельным участком площадью 13 147 кв. м.



Площадь самого здания составляет 2 508,53 кв. м. Начальная стоимость объекта — 4,9 млн лари, шаг аукциона — 125 тыс. лари. Торги стартовали 10 июля и завершатся 30 июля.



Согласно условиям аукциона, покупатель должен оплатить не менее 30% стоимости объекта до 1 октября 2026 года, а оставшуюся сумму — до 1 декабря 2026 года.



Кроме того, в течение двух месяцев после подписания договора необходимо предоставить безусловную и безотзывную банковскую гарантию на сумму не менее 200 тыс. лари.



В течение 18 месяцев новый владелец обязан получить разрешение на строительство объекта, допустимого для данной зоны, и инвестировать не менее 8 млн лари.



Не позднее чем через 36 месяцев после подписания договора объект должен быть введён в эксплуатацию.



Напомним, Верховный совет Аджарии переехал из Чакви в Батуми в 2020 году. Сейчас он располагается в здании, где ранее находились Батумский университет искусств, а ещё раньше — городская больница №1. Это здание имеет статус памятника культурного наследия.





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