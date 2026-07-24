За 10 лари — право убивать: в Грузии открывают сезон охоты на перелетных птиц

24.07.2026 21:45





С 22 августа 2026 года в Грузии официально стартует сезон охоты на перелетных птиц. Он продлится до 1 марта 2027 года. Чтобы получить разрешение, достаточно оплатить государственный сбор — 10 лари.



Охота запрещена в городах, государственных заповедниках, национальных парках, а также на ряде других охраняемых территорий. Использовать разрешается охотничье оружие, предусмотренное законодательством: гладкоствольные ружья, карабины, винтовки, комбинированное, холодное и пневматическое оружие.



Речь идет об очередном открытии сезона, предусмотренном законом. Однако сам факт того, что право на отстрел перелетных птиц сегодня можно получить за символические 10 лари, неизбежно вызывает вопросы.



Каждый год миллионы птиц преодолевают тысячи километров, сталкиваясь с изменением климата, сокращением естественной среды обитания и другими угрозами. Вместо того чтобы делать акцент на сохранении этих видов, вновь открывается сезон их добычи.



Во многих странах подобные практики постепенно уступают место развитию экологического туризма и программам по сохранению дикой природы. Такой подход приносит пользу и экосистеме, и экономике. На этом фоне охота ради спортивного интереса или развлечения выглядит скорее наследием прошлого, чем современной традицией.



Ценность природы заключается не в количестве добытых трофеев, а в возможности сохранить ее для следующих поколений. Чем раньше общество начнет воспринимать перелетных птиц как часть общего природного наследия, а не как мишени, тем больше шансов, что будущие поколения смогут увидеть их не только на фотографиях.





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