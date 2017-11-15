Правительство Грузии создает Агентство кредитования экспорта

15.11.2017 13:40 Правительство Грузии создает новое ведомство, которое будет поставлять субсидии компаниям-экспортерам. Соответствующий пакет законодательных изменений уже представлен парламенту.



Новое агентство будет создано на базе Партнерского фонда, и его изначальный бюджет предположительно составит 20 миллионов лари. Его функцией будет выдача грантов и страховой услуги экспортирующим компаниям. Однако существует один законодательный барьер - согласно закону "О ценных бумагах" государственное ведомство не имеет права владеть компанией, оперирующей на финансовом рынке. Для преодоления этого барьера правительство упраздняет данную статью закона.



"Агентство кредитования экспорта является полномочным осуществить страхование/перестрахование объекта страхования, определенного подпунктами "б" и "г" пункта 1 статьи 4 настоящего закона, выдавать гарантии, и выступать поручителями, включая солидарное поручительство по рискам, определенным правительством Грузии, связанным с экспортными операциями, которым возможно, напрямую или не напрямую будут подвергаться зарегистрированные в Грузии предпринимательские субъекты, связанные с ними, контролируемые ими, или компании-контрагенты (в том числе, зарегистрированные в других странах компании) во время деятельности заграницей, или международной торговли. С целью страхования вышеупомянутой деятельности указанное страхование и гарантии могут также выдаваться гражданам Грузии или другой страны, или/и зарегистрированным заграницей кредиторам за кредиты, выданные ими в любой форме (в том числе заем, гарантия, факторинг, аккредитив, и другие финансовые инструменты, содержащие кредитный риск)"- сказано в законопроекте.



Презентация Агентства кредитования экспорта должна была состояться еще в марте 2016 года. Георгий Квирикашвили выступил с инициативой создания ведомства, будучи на посту министра экономики.



На сегодня неизвестно, по каким условиям произойдет кредитование экспортирующих компаний, а также не известно, по каким критериям будет отбирать агентство бенефициаров, которые получат льготный кредит государства.



Если будет создано Агентство кредитования экспорта, грузинские налогоплательщики будут платить деньги за то, чтобы продукция, изготовленная в стране, была более доступной для граждан других стран.

















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